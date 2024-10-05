Россия атакует "Шахедами": где есть угроза вражеского удара дронами-камикадзе
В ночь на 6 октября оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.
Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Херсонской и Николаевской областях сообщили об угрозе ударных БпЛА. Ударные дроны находятся на границе Сумской и Черниговской областей, движутся в западном направлении. Сумская область – угроза ударных БпЛА,
Движение "Шахедов" по состоянию на сейчас
– говорится в сообщении Воздушных сил.
В Херсонской и Николаевской областях сообщили об угрозе ударных БпЛА.
Ударные дроны находятся на границе Сумской и Черниговской областей, движутся в западном направлении.
Сумская область – угроза ударных БпЛА,