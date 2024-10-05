Россия атакует "Шахедами": где есть угроза вражеского удара дронами-камикадзе

5 октября 2024, 20:49
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Автор: Маргарита Волошина

В ночь на 6 октября оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога.

Российские войска не прекращают наносить циничные удары по разным областям Украины. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:30, 05 октября

В Херсонской и Николаевской областях сообщили об угрозе ударных БпЛА.

20:55, 05 октября

Движение "Шахедов" по состоянию на сейчас

  • БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
  • БпЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА на Харьковщине, курс южный.
20:37, 05 октября

Ударные дроны находятся на границе Сумской и Черниговской областей, движутся в западном направлении.

20:34, 05 октября

Сумская область – угроза ударных БпЛА,
– говорится в сообщении Воздушных сил.