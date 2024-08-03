Об этом сообщил председатель ОВА. Виталий Ким рассказал, какие последствия вражеской атаки.
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Атака на Николаевскую область
Этой ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два БПЛА типа "Shahed 131/136".
В 01:36 в результате сбития БПЛА типа "Shahed 131/136" в пределах населенного пункта Березнеговатской громады возник пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения,
– рассказал Ким.
Добавил, что пожар оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, пострадавших нет.
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