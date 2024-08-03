Об этом сообщил председатель ОВА. Виталий Ким рассказал, какие последствия вражеской атаки.

Смотрите также В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры, в регионе слышали серию взрывов

Кстати, оперативные детали российской атаки – в нашем телеграме.

Атака на Николаевскую область

Этой ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два БПЛА типа "Shahed 131/136".

В 01:36 в результате сбития БПЛА типа "Shahed 131/136" в пределах населенного пункта Березнеговатской громады возник пожар двух хозяйственных построек и сухой травы на территории частного домовладения,

– рассказал Ким.

Добавил, что пожар оперативно ликвидировали пожарные. К счастью, пострадавших нет.

Читайте также Кустарная сборка, – Ермак подтвердил использование Россией новых дронов для атак на Украину

Обратите внимание! В ночь на 3 августа оккупанты запустили на Украину 29 "Шахедов". Почти все, в частности, 24, защитники неба сбили.