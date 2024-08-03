Про це повідомив голова ОВА. Віталій Кім розповів, які наслідки ворожої атаки.

Дивіться також У Вінницькій області є влучання в об'єкт інфраструктури, в регіоні чули серію вибухів

До речі, оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.

Атака на Миколаївщину

Цієї ночі на Миколаївщині силами й засобами протиповітряної оборони знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136".

О 01:36 внаслідок збиття БпЛА типу "Shahed 131/136" у межах населеного пункту Березнегуватської громади виникла пожежа двох господарчих споруд та сухої трави на території приватного домоволодіння,

– розповів Кім.

Додав, що пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, постраждалих немає.

Читайте також Кустарна збірка, – Єрмак підтвердив використання Росією нових дронів для атак на Україну

Зверніть увагу! У ніч на 3 серпня окупанти запустили на Україну 29 "Шахедів". Майже всі, зокрема, 24, оборонці неба збили.