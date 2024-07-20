Поврежденная гражданская инфраструктура на Полтавщине: ужасные кадры последствий российской атаки

Ночью 20 июля оккупанты атаковали "Шахедами" Полтавскую область. Повреждена гражданская инфраструктура. Вспыхнул пожар.

Ужасные последствия российской атаки показали в ОВА. К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте также Оккупанты нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры на Черниговщине ночью

Какие последствия атаки "Шахедами" на Полтавщину

В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели уже его ликвидировали... К счастью, в области без пострадавших,

– сообщили ОВА.

Также добавили, что в Полтавском районе без электроснабжения остались 16 населенных пунктов – это почти 3,8 тысячи потребителей. Кроме того, без водоснабжения – около 700. Над восстановлением уже работают профильные службы.

Водоснабжение восстановили всем потребителям. Энергетики продолжают работу, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей,

– написал председатель ОВА Филипп Пронин в 09:29.

Обратите внимание Российские дроны атаковали объекты Укрэнерго в нескольких областях: какие последствия

Последствия российской атаки на Полтавщину: смотрите видео

Смотрите также Во время ночной атаки Россия запустила по Украине неизвестный дрон: сколько целей удалось сбить