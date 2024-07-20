Поврежденная гражданская инфраструктура на Полтавщине: ужасные кадры последствий российской атаки
Источник:Полтавская ОВА
Ночью 20 июля оккупанты атаковали "Шахедами" Полтавскую область. Повреждена гражданская инфраструктура. Вспыхнул пожар.
Ужасные последствия российской атаки показали в ОВА. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Какие последствия атаки "Шахедами" на Полтавщину
В Миргородском районе повреждена гражданская инфраструктура. Возник пожар, спасатели уже его ликвидировали... К счастью, в области без пострадавших,
– сообщили ОВА.
Также добавили, что в Полтавском районе без электроснабжения остались 16 населенных пунктов – это почти 3,8 тысячи потребителей. Кроме того, без водоснабжения – около 700. Над восстановлением уже работают профильные службы.
Водоснабжение восстановили всем потребителям. Энергетики продолжают работу, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей,
– написал председатель ОВА Филипп Пронин в 09:29.
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Последствия российской атаки на Полтавщину: смотрите видео
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