Оккупанты снова запустили "Шахеды": в каких областях есть угроза
21 июня 2024, 23:27Читати новину українською
Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей. Вечером 21 июня российские захватчики снова запустили на Украину "Шахеды".
Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА. Что уже известно об этой российской атаке, передает 24 Канал.
Смотрите также Под ударом снова оказались энергообъекты: что известно о ночной атаке 20 июняКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Воздушные силы сообщили, что группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевщины.
23:03, 21 июня
Воздушные силы сообщили, что группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевщины.