Оккупанты снова запустили "Шахеды": в каких областях есть угроза

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей. Вечером 21 июня российские захватчики снова запустили на Украину "Шахеды".

Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА. Что уже известно об этой российской атаке, передает 24 Канал.

Смотрите также Под ударом снова оказались энергообъекты: что известно о ночной атаке 20 июня

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме