Оккупанты запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Поздно вечером 4 июля Россия в очередной раз запустила на Украину дроны-камикадзе. В части областей объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ предупредили об ударных БпЛА в 22:30. Что известно об этой атаке агрессора, передает 24 Канал.

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