Оккупанты запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
4 июля 2024, 22:56Читати новину українською
Поздно вечером 4 июля Россия в очередной раз запустила на Украину дроны-камикадзе. В части областей объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы ВСУ предупредили об ударных БпЛА в 22:30. Что известно об этой атаке агрессора, передает 24 Канал.
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В Воздушных Силах сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Черниговщины.
22:54, 04 июля
Движение вражеских БПЛА
22:30, 04 июля
В Воздушных Силах сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Черниговщины.