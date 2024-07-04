Оккупанты запустили "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

4 июля 2024, 22:56
Читати новину українською

Поздно вечером 4 июля Россия в очередной раз запустила на Украину дроны-камикадзе. В части областей объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ предупредили об ударных БпЛА в 22:30. Что известно об этой атаке агрессора, передает 24 Канал.

Смотрите также Ночью россияне атаковали 22 "Шахедами": сколько сбила ПВО

22:54, 04 июля

Движение вражеских БПЛА

  • Группа через Черниговскую область в западном направлении.
  • Группа через Сумскую область курсом на Полтавщину.
22:30, 04 июля

В Воздушных Силах сообщили о движении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Черниговщины.

Автор: Ірина Марціяш