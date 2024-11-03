В Киеве из-за атаки "Шахедов" поврежден Институт журналистики КНУ имени Шевченко

В ночь на 3 ноября российские дроны снова атаковали Украину, в том числе и Киев. В результате атаки был поврежден Институт журналистики Киевского национального университета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента в Киеве.

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Повреждение Института журналистики

Так, после российской атаки пострадали окна по всему периметру учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Отмечается, что нет ни одного этажа, где не было бы разбитого стекла. Пострадал и спортивный зал заведения.

Сейчас студенты и преподаватели организовали субботник и собирают обломки стекла и строительного мусора. Также пострадало и общежитие №24, которое расположено непосредственно возле учебного заведения, и где также проживают наши студенты,

– сообщает журналист 24 Канала Владислав Кравцов.

Студентка Каролина Шуршикова отметила, что на месте работают студенты и преподаватели как Института журналистики, так и Института международных отношений.

Преподаватель Института журналистики Елена Грозная рассказала, что повреждены фронтальная часть здания, расположенная ближе к общежитию Института международных отношений.

На сайте Института уже сообщили, что с 4 ноября по 9 ноября занятия будут проводиться дистанционно. Как отмечают в КГГА, пожара и пострадавших нет.

Последствия ночной атаки для Института журналистики / фото Читомо