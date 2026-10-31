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24 Канал Новости Украины Продолжается атака "Шахедами": в Киеве – тревога, где еще существует опасность
31 октября, 21:23
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Обновлено - 21:24, 31 октября

Продолжается атака "Шахедами": в Киеве – тревога, где еще существует опасность

Анастасия Колесникова

В ночь на 1 ноября Россия продолжила воздушный террор Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы реактивных беспилотников.

24 Канал рассказывает , что известно об угрозе с воздуха на данный момент.

Где пролетают российские БПЛА?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

 

 

22:06, 31 октября

Реактивный БПЛА в направлении населенного пункта Смыга в Ровенской области

22:03, 31 октября

Реактивные БПЛА в Черкасской области, направление Умань

21:59, 31 октября

Реактивный БПЛА в Боярке

21:58, 31 октября

Реактивный БПЛА в Сквире

21:55, 31 октября

Реактивный БПЛА в Васильков

21:54, 31 октября

Реактивный БПЛА в Белой Церкви

21:53, 31 октября

Ударные БПЛА на Черкассы с севера

21:22, 31 октября

Реактивные БПЛА в Умани

21:21, 31 октября

Ударные БПЛА на Козятин, Калиновку, Липовец

21:19, 31 октября

Реактивные БПЛА пролетели мимо Умани в северо-западном направлении

21:16, 31 октября

Реактивный БПЛА над Днепром с северо-востока

21:14, 31 октября

Винницкая область: удары БПЛА по Калиновке и Липовец

21:13, 31 октября

Черкасская область: ударные БПЛА пролетели мимо Драбова в западном направлении

21:12, 31 октября

Полтавская область: ударные БПЛА на Семеновку, Великую Багачку, Лубны, Лохвицу, Заводское, Ромодан

21:10, 31 октября

Ударные БПЛА в Павлограде

21:09, 31 октября

Кировоградская область: удары БПЛА по Гайдамацкому, Новой Праге, Долинскому, Ингулецкому

21:07, 31 октября

Винницкая область: реактивный и ударный БПЛА пролетел мимо Погребища в северо-западном направлении

21:04, 31 октября

Реактивные БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области – в северо-западном направлении

21:04, 31 октября

Реактивный БПЛА в Смыге в Ровенской области с северо-востока

21:01, 31 октября

Реактивный БПЛА в Каменском

21:00, 31 октября

Кировоградская область: реактивные БПЛА на Новоукраинку и Знаменку