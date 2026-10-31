Продолжается атака "Шахедами": в Киеве – тревога, где еще существует опасность
В ночь на 1 ноября Россия продолжила воздушный террор Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы реактивных беспилотников.
24 Канал рассказывает , что известно об угрозе с воздуха на данный момент.
Где пролетают российские БПЛА?
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА в направлении населенного пункта Смыга в Ровенской области Реактивные БПЛА в Черкасской области, направление Умань Реактивный БПЛА в Боярке Реактивный БПЛА в Сквире Реактивный БПЛА в Васильков Реактивный БПЛА в Белой Церкви Ударные БПЛА на Черкассы с севера Реактивные БПЛА в Умани Ударные БПЛА на Козятин, Калиновку, Липовец Реактивные БПЛА пролетели мимо Умани в северо-западном направлении Реактивный БПЛА над Днепром с северо-востока Винницкая область: удары БПЛА по Калиновке и Липовец Черкасская область: ударные БПЛА пролетели мимо Драбова в западном направлении Полтавская область: ударные БПЛА на Семеновку, Великую Багачку, Лубны, Лохвицу, Заводское, Ромодан Ударные БПЛА в Павлограде Кировоградская область: удары БПЛА по Гайдамацкому, Новой Праге, Долинскому, Ингулецкому Винницкая область: реактивный и ударный БПЛА пролетел мимо Погребища в северо-западном направлении Реактивные БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области – в северо-западном направлении Реактивный БПЛА в Смыге в Ровенской области с северо-востока Реактивный БПЛА в Каменском Кировоградская область: реактивные БПЛА на Новоукраинку и Знаменку
Реактивный БПЛА в направлении населенного пункта Смыга в Ровенской области
Реактивные БПЛА в Черкасской области, направление Умань
Реактивный БПЛА в Боярке
Реактивный БПЛА в Сквире
Реактивный БПЛА в Васильков
Реактивный БПЛА в Белой Церкви
Ударные БПЛА на Черкассы с севера
Реактивные БПЛА в Умани
Ударные БПЛА на Козятин, Калиновку, Липовец
Реактивные БПЛА пролетели мимо Умани в северо-западном направлении
Реактивный БПЛА над Днепром с северо-востока
Винницкая область: удары БПЛА по Калиновке и Липовец
Черкасская область: ударные БПЛА пролетели мимо Драбова в западном направлении
Полтавская область: ударные БПЛА на Семеновку, Великую Багачку, Лубны, Лохвицу, Заводское, Ромодан
Ударные БПЛА в Павлограде
Кировоградская область: удары БПЛА по Гайдамацкому, Новой Праге, Долинскому, Ингулецкому
Винницкая область: реактивный и ударный БПЛА пролетел мимо Погребища в северо-западном направлении
Реактивные БПЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области – в северо-западном направлении
Реактивный БПЛА в Смыге в Ровенской области с северо-востока
Реактивный БПЛА в Каменском
Кировоградская область: реактивные БПЛА на Новоукраинку и Знаменку