Продолжается атака "Шахедами": в Киеве – тревога, где еще существует опасность

В ночь на 1 ноября Россия продолжила воздушный террор Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы реактивных беспилотников.

24 Канал рассказывает , что известно об угрозе с воздуха на данный момент.

Где пролетают российские БПЛА?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте