Россия начала атаку "Шахедами": для каких регионов существует угроза
10 августа 2024, 22:02Читати новину українською
Оккупанты запустили ударные дроны с оккупированной территории Запорожья. В Воздушных силах рассказали о движении "Шахедов".
Враг атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявили тревогу.
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Дроны изменили курс на Харьковскую область. В Воздушных силах сообщили о движении ударных БпЛА через Запорожскую область. "Шахеды" движутся на Днепропетровщину.
22:16, 10 августа
21:59, 10 августа
Оккупанты запустили дроны
Дроны изменили курс на Харьковскую область.
В Воздушных силах сообщили о движении ударных БпЛА через Запорожскую область. "Шахеды" движутся на Днепропетровщину.