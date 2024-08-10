Россия начала атаку "Шахедами": для каких регионов существует угроза

10 августа 2024, 22:02
Читати новину українською
Автор: Анастасия Колесникова

Оккупанты запустили ударные дроны с оккупированной территории Запорожья. В Воздушных силах рассказали о движении "Шахедов".

Враг атакует Украину беспилотниками. В ряде областей объявили тревогу.

Смотрите также Атака "Шахедами": на Кировоградщине повреждены дома

22:16, 10 августа

Дроны изменили курс на Харьковскую область.

21:59, 10 августа

Оккупанты запустили дроны

В Воздушных силах сообщили о движении ударных БпЛА через Запорожскую область. "Шахеды" движутся на Днепропетровщину.