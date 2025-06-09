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24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
9 июня, 20:57
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Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российские захватчики вечером 9 июня запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда летят дроны

 

 

20:57, 09 июня

Несколько групп ударных БПЛА на Сумщине. Двигаются дроны в направлении Шостки/Кролевца.

20:49, 09 июня

Новые группы ударных БПЛА через Херсонщину. Курс на Днепропетровскую область.

20:42, 09 июня

Мониторинговые каналы сообщают о дополнительных пусках БПЛА с аэродрома "Миллерово".

20:38, 09 июня

Ударные дроны продолжают движение в направлении Днепропетровской области.

20:20, 09 июня

Взрывы в Запорожье – город атакуют несколько групп БПЛА.

20:19, 09 июня

Несколько групп ударных БПЛА курсом на Запорожье.

19:10, 09 июня

Вражеские БПЛА через Сумскую область.

18:42, 09 июня

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения БПЛА с юго-восточного направления.

Отмечены пуски БПЛА с аэродрома "Приморско-Ахтарск".

 