Военно-воздушные силы сообщают о передвижении российских дронов в направлении украинских городов.

В каких областях Украины существует угроза со стороны БПЛА?

Где уже объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:00, 11 июля

Сумская область: БПЛА в направлении Шостки и Краснополья.

21:43, 11 июля

Харьковская область: группа БПЛА в районе Старого Салтова.

21:19, 11 июля

Черниговская область: реактивные БПЛА в направлении Мены и Бахмача с севера.

21:04, 11 июля

БПЛА в направлении Ахтырки в Сумской области с северо-востока.

21:01, 11 июля

Группа БПЛА в направлении Шевченково в Харьковской области с юго-востока.

20:42, 11 июля

КАБы на северо-востоке Харьковской области.

20:41, 11 июля

Реактивный БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью – в западном направлении.