Повітряні сили повідомляють про рух російських дронів у напрямку українських міст.

У яких областях України є загроза БпЛА?

Де вже оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

22:00, 11 липня

Сумщина: БпЛА у напрямку Шостки, Краснопілля.

21:43, 11 липня

Харківщина: група БпЛА в районі Старого Салтова.

21:19, 11 липня

Чернігівщина: реактивні БпЛА у напрямку Мени, Бахмача з півночі.

21:04, 11 липня

БпЛА у напрямку Охтирки на Сумщині з північного сходу.

21:01, 11 липня

Група БпЛА у напрямку Шевченкового на Харківщині з південного сходу.

20:42, 11 липня

КАБи на північний схід Харківщини.

20:41, 11 липня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю – у західному напрямку.

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