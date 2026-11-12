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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину: в Ровно прогремел взрыв
12 ноября, 21:11
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"Шахеды" атакуют Украину: под атакой Одесщина и Ровенщина

Катерина Миленина

В ночь на 13 ноября Россия продолжает терроризировать Украину с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога

Воздушные силы внимательно следят за передвижением вражеских целей. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент об угрозе с воздуха.

Где сейчас пролетают вражеские БПЛА?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

 

22:38, 12 ноября

Очередная волна атак обрушилась на Ровенскую область.

В результате в одном из сел Ровенского района повреждены крыша и стена дома, в котором никто не проживал. Возникший пожар локализован.

В соседних домах выбиты окна.

На данный момент информации о раненых нет.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах области в результате атаки отсутствует электроснабжение.

22:38, 12 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с севера.

22:37, 12 ноября

Ровенская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Степаня/Рафаловки.

22:35, 12 ноября

22:25, 12 ноября

Днепропетровская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Самара/Днепра.

22:25, 12 ноября

УАБы в Донецкую область.

22:19, 12 ноября

Харьковская область: Реактивные БПЛА направляются на Лозовую.

22:18, 12 ноября

Житомирская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Олевска.

22:18, 12 ноября

Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви.

22:09, 12 ноября

Высокоскоростная цель в Харьковской области, курсом на Старый Салтов.

22:05, 12 ноября

Черкасская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Драбова/Золотоноши

22:01, 12 ноября

Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в Киевскую область (Вышгородский район).

21:59, 12 ноября

Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Прилук.

21:56, 12 ноября

В Ровно слышен звук взрыва. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении дрона в направлении Ровно.

21:56, 12 ноября

Харьковская область: БПЛА направляется в сторону Чугуева.

21:51, 12 ноября

Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Нежин.

21:48, 12 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно.

21:43, 12 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в Винницу с юга.

21:42, 12 ноября

Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Костополя/Ровно.

21:38, 12 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тыврова/Винницы.

21:35, 12 ноября

Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца.

21:30, 12 ноября

Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви.

21:28, 12 ноября

Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Рудницы/Крижополя.

21:27, 12 ноября

Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Народичей.

21:22, 12 ноября

Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кагарлика.

21:14, 12 ноября

Реактивные БПЛА пролетели мимо Прилук в направлении Киевской/Полтавской областей.

21:13, 12 ноября

УАБы в Запорожскую область.

21:01, 12 ноября

Реактивный БПЛА на востоке Одесской области, направляется в сторону Винницкой области.
Реактивный БПЛА на востоке от Чернигова, курс на юг.
БПЛА на севере Харьковской области, курс на юг.

 

 

 

 

 

 