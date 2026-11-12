"Шахеды" атакуют Украину: под атакой Одесщина и Ровенщина
В ночь на 13 ноября Россия продолжает терроризировать Украину с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога
Воздушные силы внимательно следят за передвижением вражеских целей. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент об угрозе с воздуха.
Где сейчас пролетают вражеские БПЛА?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Очередная волна атак обрушилась на Ровенскую область. В результате в одном из сел Ровенского района повреждены крыша и стена дома, в котором никто не проживал. Возникший пожар локализован. В соседних домах выбиты окна. На данный момент информации о раненых нет. Кроме того, в некоторых населенных пунктах области в результате атаки отсутствует электроснабжение. Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с севера. Ровенская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Степаня/Рафаловки. Днепропетровская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Самара/Днепра. УАБы в Донецкую область. Харьковская область: Реактивные БПЛА направляются на Лозовую. Житомирская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Олевска. Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви. Высокоскоростная цель в Харьковской области, курсом на Старый Салтов. Черкасская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Драбова/Золотоноши Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в Киевскую область (Вышгородский район). Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Прилук. В Ровно слышен звук взрыва. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении дрона в направлении Ровно. Харьковская область: БПЛА направляется в сторону Чугуева. Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Нежин. Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно. Реактивный БПЛА, направляющийся в Винницу с юга. Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Костополя/Ровно. Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тыврова/Винницы. Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца. Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви. Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Рудницы/Крижополя. Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Народичей. Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кагарлика. Реактивные БПЛА пролетели мимо Прилук в направлении Киевской/Полтавской областей. УАБы в Запорожскую область. Реактивный БПЛА на востоке Одесской области, направляется в сторону Винницкой области.
Реактивный БПЛА на востоке от Чернигова, курс на юг.
БПЛА на севере Харьковской области, курс на юг.
Очередная волна атак обрушилась на Ровенскую область.
В результате в одном из сел Ровенского района повреждены крыша и стена дома, в котором никто не проживал. Возникший пожар локализован.
В соседних домах выбиты окна.
На данный момент информации о раненых нет.
Кроме того, в некоторых населенных пунктах области в результате атаки отсутствует электроснабжение.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с севера.
Ровенская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Степаня/Рафаловки.
Днепропетровская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Самара/Днепра.
УАБы в Донецкую область.
Харьковская область: Реактивные БПЛА направляются на Лозовую.
Житомирская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Олевска.
Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви.
Высокоскоростная цель в Харьковской области, курсом на Старый Салтов.
Черкасская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Драбова/Золотоноши
Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в Киевскую область (Вышгородский район).
Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Прилук.
В Ровно слышен звук взрыва. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении дрона в направлении Ровно.
Харьковская область: БПЛА направляется в сторону Чугуева.
Черниговская область: Реактивные БПЛА направляются на Нежин.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Винницу с юга.
Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Костополя/Ровно.
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Тыврова/Винницы.
Черниговская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Олишевки/Козельца.
Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Белой Церкви.
Винницкая область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Рудницы/Крижополя.
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Народичей.
Киевская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кагарлика.
Реактивные БПЛА пролетели мимо Прилук в направлении Киевской/Полтавской областей.
УАБы в Запорожскую область.
Реактивный БПЛА на востоке Одесской области, направляется в сторону Винницкой области.