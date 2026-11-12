"Шахеды" атакуют Украину: под атакой Одесщина и Ровенщина

22:38, 12 ноября

Очередная волна атак обрушилась на Ровенскую область.

В результате в одном из сел Ровенского района повреждены крыша и стена дома, в котором никто не проживал. Возникший пожар локализован.

В соседних домах выбиты окна.

На данный момент информации о раненых нет.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах области в результате атаки отсутствует электроснабжение.