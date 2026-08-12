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Куда летят вражеские БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:00, 12 августа

БПЛА, направляющийся в сторону Запорожья.

21:47, 12 августа

Взрывы в Запорожской области.

21:43, 12 августа

Запуски УАБ в восточной части Харьковской области.

21:41, 12 августа

УАБы в Запорожскую область.

21:38, 12 августа

Запуски БПЛА с аэродрома "Халино", 14 групп (14 – 28х).

21:19, 12 августа

БПЛА, следующий курсом на Сумы с севера.

21:02, 12 августа

В Харькове слышен взрыв. Вероятно, в пригороде.

20:48, 12 августа

20:37, 12 августа

Реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, курс – северный.

20:36, 12 августа

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!