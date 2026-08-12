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БпЛА курсом на Запоріжжя. Вибухи у Запорізькій області. Пуски КАБ на схід Харківщини. КАБи на Запорізьку область. Пуски БПЛА з аеродрому "Халіно", 14 груп (14 – 28х). БпЛА курсом на Суми з півночі. У Харкові чутно вибух. Імовірно, у передмісті. Пуски КАБ на Харківщину! Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний. Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
БпЛА курсом на Запоріжжя.
Вибухи у Запорізькій області.
Пуски КАБ на схід Харківщини.
КАБи на Запорізьку область.
Пуски БПЛА з аеродрому "Халіно", 14 груп (14 – 28х).
БпЛА курсом на Суми з півночі.
У Харкові чутно вибух. Імовірно, у передмісті.
Пуски КАБ на Харківщину!
Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!