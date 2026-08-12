Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Куди летять ворожі БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

22:00, 12 серпня

БпЛА курсом на Запоріжжя.

21:47, 12 серпня

Вибухи у Запорізькій області.

21:43, 12 серпня

Пуски КАБ на схід Харківщини.

21:41, 12 серпня

КАБи на Запорізьку область.

21:38, 12 серпня

Пуски БПЛА з аеродрому "Халіно", 14 груп (14 – 28х).

21:19, 12 серпня

БпЛА курсом на Суми з півночі.

21:02, 12 серпня

У Харкові чутно вибух. Імовірно, у передмісті.

20:48, 12 серпня

Пуски КАБ на Харківщину!

20:37, 12 серпня

Реактивний БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини, курс північний.

20:36, 12 серпня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!

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