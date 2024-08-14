Россияне запустили "Шахеды" с разных направлений: где существует опасность

Поздно вечером 14 августа оккупанты начали атаковать Украину дронами. Враг осуществил пуски "Шахедов" с севера и юга.

В Воздушных силах рассказали, куда направляются вражеские беспилотники.

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