Россияне запустили "Шахеды" с разных направлений: где существует опасность
Поздно вечером 14 августа оккупанты начали атаковать Украину дронами. Враг осуществил пуски "Шахедов" с севера и юга.
В Воздушных силах рассказали, куда направляются вражеские беспилотники.
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Данные мониторингового канала: Дроны движутся в направлении Донецкой области. Воздушную тревогу объявили для Черкасской области. Днепропетровская, Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА с Херсонщины. Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины. Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Сумщине, которые движутся на Полтавщину.
Данные мониторингового канала:
Дроны движутся в направлении Донецкой области.
Воздушную тревогу объявили для Черкасской области.
Днепропетровская, Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА с Херсонщины.
Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" движутся по территории Херсонской области, в направлении Николаевщины.
Воздушные силы сообщили о вражеских БПЛА на Сумщине, которые движутся на Полтавщину.