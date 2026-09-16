Россия атаковала Полтавщину: есть попадание в промышленный объект

Ночью Россия била по Украине ударными дронами. Под вражеским обстрелом находилась и Полтавщина.

О последствиях российской атаки на регион рассказал глава ОГА Виталий Дякивнич.

Каковы последствия атаки дронов на Полтавскую область?

В Полтавском районе дрон попал в один из промышленных объектов.

Также под атакой оказалась энергетическая инфраструктура.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, что ночью Россия запустила 80 ударных БПЛА. Силам ПВО удалось обезвредить 63 беспилотника.

Впрочем, не обошлось без попаданий. Дроны попали на 7 локациях. Также обломки сбитых целей упали еще на 2 локациях.

Кроме Полтавщины под атакой находились Киев и область. В столице загорелись складские постройки в Святошинском районе. По состоянию на утро власти сообщали об одном пострадавшем.

В области за минувшие сутки и сегодняшнее утро повреждено 17 объектов. Среди них – 8 частных домовладений, 5 транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение.

Утром враг продолжил атаковать украинскую железную дорогу. "Шахед" попал в пассажирский поезд Киев – Николаев. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал.