Про наслідки російської атаки на регіон розповів глава ОВА Віталій Дяківнич.

Які наслідки атаки дронів на Полтавщину?

У Полтавському районі дрон влучив в один з об'єктів промисловості.

Також під атакою була енергетична інфраструктура.

На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що уночі Росія запустила 80 ударних БпЛА. Силам ППО вдалося знешкодити 63 безпілотників. Втім, не минулося без влучань. Дрони поцілили на 7 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще на 2 локаціях.

Окрім Полтавщини, під атакою перебували Київ і область. У столиці загорілися складські будівлі у Святошинському районі. Станом на ранок влада повідомляла про одного постраждалого.

В області за минулу добу та сьогоднішній ранок пошкоджено 17 об'єктів. Серед них – 8 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення.

Вранці ворог продовжив атакувати українську залізницю. "Шахед" поцілив у пасажирський потяг Київ – Миколаїв. Завдяки вчасній евакуації ніхто не постраждав.