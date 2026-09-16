Про це повідомив глава Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Що відомо про обстріл потяга Київ – Миколаїв?

За словами Перцовського, моніторингова група Укрзалізниці завчасно виявили загрозу та негайно надали команду на термінову евакуацію.

Завдяки чітким та оперативним діям локомотивна бригада, обслуговуючий персонал і всі пасажири залишили вагони до моменту влучання.

Наразі для людей із пошкодженого поїзда спільно з Миколаївською ОВА організували автобусний трансфер.

Усіх пасажирів доправляють до Миколаєва, аби вони попри надзвичайну ситуацію дісталися кінцевої точки призначення.

У компанії засудили черговий акт тероризму проти цивільної інфраструктури та закликали міжнародну спільноту до рішучих дій.

Залізничники наголосили, що полювання на пасажирські поїзди є воєнним злочином, за який винні обов'язково понесуть відповідальність.

Уражений дроном потяг Київ – Миколаїв: дивіться відео

Нагадаємо, останнім часом Росія цілеспрямовано посилили удари по українській залізниці.

13 вересня російські дрони атакували потяг Київ – Варшава біля польського кордону.

Перед цим ворог поцілив у пасажирський поїзд на залізничному вокзалі Луцька.

Зауважимо, що на Ставці 15 вересня обговорили, як захистити "Укрзалізницю" від російських ударів. Зокрема, йшлося про безпеку перевезень, ремонт поїздів та забезпечення компанії необхідним обладнанням.

Також для прифронтових районів готують запасні маршрути, які поєднуватимуть поїзди та автобуси.