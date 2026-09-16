Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Перцовский.
Что известно об обстреле поезда Киев – Николаев?
По словам Перцовского, мониторинговая группа Укрзализныци заблаговременно обнаружила угрозу и и дала приказ о немедленной эвакуации.
Благодаря четким и оперативным действиям локомотивная бригада, обслуживающий персонал и все пассажиры покинули вагоны к моменту попадания.
Для людей из поврежденного поезда совместно с Николаевской ОВАО организовали автобусный трансфер.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Всех пассажиров доставляют в Николаев, чтобы они, несмотря на чрезвычайную ситуацию, добрались до конечной точки назначения.
В компании осудили очередной акт терроризма против гражданской инфраструктуры и призвали международное сообщество к решительным действиям.
Железнодорожники подчеркнули, что охота на пассажирские поезда является военным преступлением, за которое виновные обязательно понесут ответственность.
Пораженный дроном поезд Киев – Николаев: смотрите видео
Напомним, в последнее время Россия целенаправленно усилила удары по украинской железной дороге.
13 сентября российские дроны атаковали поезд Киев – Варшава у польской границы.
Перед этим враг попал в пассажирский поезд на железнодорожном вокзале Луцка.
Заметим, что на Ставке 15 сентября обсудили, как защитить "Укрзализныцю" от российских ударов.
В частности, речь шла о безопасности перевозок, ремонте поездов и обеспечении компании необходимым оборудованием. Также для прифронтовых районов готовят запасные маршруты, которые будут совмещать поезда и автобусы.