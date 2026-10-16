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24 Канал Новости Украины Враг нанес удар с помощью "Бандеролы" по Харькову: что еще сейчас фиксируют БПЛА
16 октября, 22:07
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Враг нанес удар с помощью "Бандеролы" по Харькову: что еще сейчас фиксируют БПЛА

Юлия Харченко

Вечером 16 октября над территорией Украины продолжали появляться реактивные ударные дроны. Воздушная тревога охватила значительную часть Украины, в некоторых регионах слышны взрывы.

"24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении вражеских целей в небе над Украиной. 

Где угроза удара?

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога – оставайтесь в укрытии.

Где объявлена угроза: смотрите карту

 

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале "24 Канала".

 

 

22:21, 16 октября

Еще две "Бандероли" на Харьков! Оставайтесь в укрытиях!

22:18, 16 октября

Что еще "Бандероль" направляется в Харьков!

22:17, 16 октября

Новые группы реактивных БПЛА на севере Черниговской области, следующие курсом на Славутич.

22:16, 16 октября

Волынь: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Ковеля.

22:15, 16 октября

Снова "Бандероль" направляется в Харьков!

22:10, 16 октября

Вороновица, Жмеринка.

22:08, 16 октября

Черкасская область: БПЛА в направлении Шполы, Звенигородки, Христиновки.

22:07, 16 октября

Реактивный БПЛА пролетел над северной частью Ровенской области, направляясь в сторону Волыни.

22:04, 16 октября

Враг нанес удар по Харькову

По предварительным данным, враг нанес удар по Немишлянскому району с помощью "Бандероли", а впоследствии был зафиксирован еще один удар. По последним данным, пострадали пять человек.

В Слободском районе в результате обстрела повреждены жилые дома. По предварительным данным, там выбито более 100 окон.

Обследование мест попаданий продолжается, информация о последствиях атаки уточняется.

21:54, 16 октября

Реактивный БПЛА из Черкасской области (Драбов) в направлении Киевской области (Переяслав).

21:54, 16 октября

УАБы в Запорожье.

21:47, 16 октября

Ударный БПЛА на Житомир с севера.

21:43, 16 октября

БПЛА в Жмеринке

21:41, 16 октября

21:40, 16 октября

Житомирская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Овруча, курс – западный.

 