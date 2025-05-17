Россия снова атакует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

Россия днем 17 мая запустила "Шахеды" по мирным украинским городам. В Воздушных силах предупреждают об опасности.

Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

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Где летят "Шахеды"

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