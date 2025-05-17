Россия снова атакует Украину "Шахедами": где есть угроза удара
Россия днем 17 мая запустила "Шахеды" по мирным украинским городам. В Воздушных силах предупреждают об опасности.
Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
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Где летят "Шахеды"
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
"Шахеды" в направлении Харькова. Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области летят на юг Сумщины. Группа "Шахедов" на западе Донецкой области и востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину. "Шахеды" из Запорожской области на Днепропетровскую. Российские ударные БпЛА с юга летят на Запорожскую область!
"Шахеды" в направлении Харькова.
Вражеские ударные БпЛА из Белгородской области летят на юг Сумщины.
Группа "Шахедов" на западе Донецкой области и востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
"Шахеды" из Запорожской области на Днепропетровскую.
Российские ударные БпЛА с юга летят на Запорожскую область!