Враг выпустил "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой

Россияне не прекращают наносить воздушные атаки по Украине, в частности дронами. Против 18 августа захватчики в очередной раз выпустили беспилотники.

В этом материале 24 Канал рассказывает об угрозе со стороны вражеских БПЛА, постоянно обновляя информацию.

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