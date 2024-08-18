Враг выпустил "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой

18 августа 2024, 02:34
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Автор: Марьян-Сергей Чупак

Россияне не прекращают наносить воздушные атаки по Украине, в частности дронами. Против 18 августа захватчики в очередной раз выпустили беспилотники.

В этом материале 24 Канал рассказывает об угрозе со стороны вражеских БПЛА, постоянно обновляя информацию.

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02:51, 18 августа

По словам пабликов, один БПЛА направляется через Миргородский район Полтавщины.

Кроме того, Россия выпустила 3 новых ударных дрона с Курщины на Сумскую область.

02:47, 18 августа

Воздушные силы предупреждают, что беспилотники уже над Полтавщиной. Они движутся в направлении Черкасской области.

02:35, 18 августа

Паблики уточняют, что три беспилотника движутся через Сумщину на Черниговщину.

02:30, 18 августа

Прозвучала воздушная тревога в Полтавской области.

02:02, 18 августа

Телеграм-каналы пишут, что существует угроза ударных БПЛА с северо-востока. Вероятно, группа дронов движется через Сумской район западным курсом.

01:46, 18 августа

Воздушные силы констатируют, что для Сумской области существует угроза применения ударных дронов.