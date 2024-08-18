Враг выпустил "Шахеды" по Украине: какие области под угрозой
Россияне не прекращают наносить воздушные атаки по Украине, в частности дронами. Против 18 августа захватчики в очередной раз выпустили беспилотники.
В этом материале 24 Канал рассказывает об угрозе со стороны вражеских БПЛА, постоянно обновляя информацию.
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По словам пабликов, один БПЛА направляется через Миргородский район Полтавщины. Кроме того, Россия выпустила 3 новых ударных дрона с Курщины на Сумскую область. Воздушные силы предупреждают, что беспилотники уже над Полтавщиной. Они движутся в направлении Черкасской области. Паблики уточняют, что три беспилотника движутся через Сумщину на Черниговщину. Телеграм-каналы пишут, что существует угроза ударных БПЛА с северо-востока. Вероятно, группа дронов движется через Сумской район западным курсом. Воздушные силы констатируют, что для Сумской области существует угроза применения ударных дронов.
По словам пабликов, один БПЛА направляется через Миргородский район Полтавщины.
Кроме того, Россия выпустила 3 новых ударных дрона с Курщины на Сумскую область.
Воздушные силы предупреждают, что беспилотники уже над Полтавщиной. Они движутся в направлении Черкасской области.
Паблики уточняют, что три беспилотника движутся через Сумщину на Черниговщину.
Телеграм-каналы пишут, что существует угроза ударных БПЛА с северо-востока. Вероятно, группа дронов движется через Сумской район западным курсом.
Воздушные силы констатируют, что для Сумской области существует угроза применения ударных дронов.