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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:13, 17 июля

КАБы в Запорожскую область!

21:56, 17 июля

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в восточной части Харьковской области и в Донецкой области.

21:55, 17 июля

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Черноморск.
БПЛА в Новгород-Северском районе Черниговской области, курс юго-западный.
БПЛА курсом на Сумы с севера.
БПЛА в Сумской области, курс на Ахтирку.
БПЛА к востоку от Полтавы, курс южный.