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КАБи на Запорізьку область! Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини та Донеччину. БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ.22:13, 17 липня21:56, 17 липня21:55, 17 липня
БпЛА в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА курсом на Суми з півночі.
БпЛА на Сумщині, курсом на Охтирку.
БпЛА східніше Полтави, курс південний.
КАБи на Запорізьку область!
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини та Донеччину.
БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ.