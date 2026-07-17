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Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

22:13, 17 липня

КАБи на Запорізьку область!

21:56, 17 липня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини та Донеччину.

21:55, 17 липня

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Чорноморськ.
БпЛА в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА курсом на Суми з півночі.
БпЛА на Сумщині, курсом на Охтирку.
БпЛА східніше Полтави, курс південний.