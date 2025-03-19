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24 Канал Новости Украины Росія знову атакує БпЛА: де є загроза застосування ударних дронів
19 марта, 20:38
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Россия снова атакует БпЛА: где есть угроза применения ударных дронов

Виктория Кульженко

Россия не прекращает бить по Украине с воздуха. Враг снова запустил беспилотные летательные аппараты, поэтому в некоторых регионах объявлена тревога.

Вечером 19 марта Россия снова атакует Украину "Шахедами. Все, что известно об их движении – читайте в тексте 24 Канала.

20:36, 19 марта

Обновление движения дронов

Обновление информации о движении вражеских БпЛА:
Новые группы "Шахедов" с Луганщины курсом на Харьковщину.

Группы вражеских БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине движутся вдоль Днепра курсом на северо-запад.

Группы дронов на Сумщине, Черниговщине Харьковщине курсом на юго-запад.

20:35, 19 марта

Новая группа дронов

Новая группа вражеских БпЛА из Белгородской области, России движется на Сумщину и Харьковщину!

Двигаются вдоль границы областей на юго-запад.

19:36, 19 марта

Угроза для Сумщины

Для Сумской области также есть угроза.

19:35, 19 марта

Еще одна группа вражеских БпЛА с севера Запорожской области курсом на Днепропетровщину.

19:35, 19 марта

БпЛА на Запорожье

В Воздушных силах предупредили о дронах на Запорожье.