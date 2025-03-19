Россия снова атакует БпЛА: где есть угроза применения ударных дронов
Россия не прекращает бить по Украине с воздуха. Враг снова запустил беспилотные летательные аппараты, поэтому в некоторых регионах объявлена тревога.
Вечером 19 марта Россия снова атакует Украину "Шахедами. Все, что известно об их движении – читайте в тексте 24 Канала.
Обновление информации о движении вражеских БпЛА: Группы вражеских БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине движутся вдоль Днепра курсом на северо-запад. Группы дронов на Сумщине, Черниговщине Харьковщине курсом на юго-запад. Новая группа вражеских БпЛА из Белгородской области, России движется на Сумщину и Харьковщину! Двигаются вдоль границы областей на юго-запад. Для Сумской области также есть угроза. Еще одна группа вражеских БпЛА с севера Запорожской области курсом на Днепропетровщину. В Воздушных силах предупредили о дронах на Запорожье.
Обновление движения дронов
Новые группы "Шахедов" с Луганщины курсом на Харьковщину.
Новая группа дронов
Угроза для Сумщины
БпЛА на Запорожье
Обновление информации о движении вражеских БпЛА:
Группы вражеских БпЛА на Запорожье, Днепропетровщине, Кировоградщине движутся вдоль Днепра курсом на северо-запад.
Группы дронов на Сумщине, Черниговщине Харьковщине курсом на юго-запад.
Новая группа вражеских БпЛА из Белгородской области, России движется на Сумщину и Харьковщину!
Двигаются вдоль границы областей на юго-запад.
Для Сумской области также есть угроза.
Еще одна группа вражеских БпЛА с севера Запорожской области курсом на Днепропетровщину.
В Воздушных силах предупредили о дронах на Запорожье.