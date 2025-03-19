Россия снова атакует БпЛА: где есть угроза применения ударных дронов

Россия не прекращает бить по Украине с воздуха. Враг снова запустил беспилотные летательные аппараты, поэтому в некоторых регионах объявлена тревога.

Вечером 19 марта Россия снова атакует Украину "Шахедами. Все, что известно об их движении – читайте в тексте 24 Канала.