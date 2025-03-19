Ввечері 19 березня Росія знову атакує Україну "Шахедами. Усе, що відомо про їхній рух – читайте у тексті 24 Каналу.
Оновлення руху дронів
Оновлення інформації щодо руху ворожих БпЛА:
Нові групи "Шахедів" з Луганщини курсом на Харківщину.
Групи ворожих БпЛА на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Кіровоградщині рухаються вздовж Дніпра курсом на північний захід.
Групи дронів на Сумщині, Чернігівщині Харківщині курсом на південний захід.
Нова група дронів
Нова група ворожих БпЛА з Бєлгородської області, Росії рухається на Сумщину та Харківщину!
Рухаються уздовж межі областей на південний захід.
Загроза для Сумщини
Для Сумської області також є загроза.
Ще одна група ворожих БпЛА з півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА на Запоріжжя
У Повітряних силах попередили про дрони на Запоріжжя.