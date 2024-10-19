С вечера 18 октября продолжается угроза "Шахедов" для большей части территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Сумской области.

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Удар по Сумской области

В Сумской ОВА уточнили последствия российского авиаудара. Там рассказали, что противник применил КАБы и дроны по Шосткинской общине. Силы ПВО уничтожили три беспилотника.

Вследствие вражеской атаки, предварительно ранения получили 7 человек.

Кроме того, повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.

На местах прилетов работают все необходимые службы. Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага. Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются,

– отметили в ОВА.

К слову, в результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилая застройка, там вспыхнул пожар.