З вечора 18 жовтня триває загроза "Шахедів" для переважної частини території України. Уночі вибухи лунали на Сумщині.
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Удар по Сумщині
У Сумській ОВА уточнили наслідки російського авіаудару. Там розповіли, що противник застосував КАБи і дрони по Шосткинській громаді. Сили ППО знищили три безпілотники.
Внаслідок ворожої атаки, попередньо поранення отримали 7 людей.
Крім того, пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини.
На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога. Електропостачання частково відновлено, роботи тривають,
– наголосили в ОВА.
До слова, внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову, там спалахнула пожежа.