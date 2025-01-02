Бойцы Нацгвардии показали момент сбивания "Шахеда" этой ночью: как военные уничтожали вражескую цель

Российские войска 2 января в очередной раз атаковали Украину ударными БпЛА. Бойцы НГУ показали момент сбития российского "Шахеда".

Соответствующие кадры со сбитием одного из дронов опубликовала Национальная гвардия Украины в своем телеграмм-канале.

Смотрите также Продолжается разбор завалов: в Киеве уже вторые сутки ликвидируют последствия атаки "Шахедов"

Как нацгвардейцы сбили вражеский дрон

Известно, что нацгвардейцы, которые выполняли задачи в составе мобильных огневых групп, сбили этой ночью 3 "Шахеды". На обнародованном видео момент сбивания цели бойцами 17 бригады Национальной гвардии.

Вражеский БпЛА был поражен и упал среди поля, не долетая до населенных пунктов,

– говорится в сообщении.

На кадрах виден момент сбивания цели.

"Сбили! Цель уничтожена", - произнес автор видео.

Нацгвардейцы сбили российский "Шахед": смотрите видео

Напомним, в ночь на 2 января противник атаковал 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. По состоянию на половину 9 утра подтверждено сбитие 47 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.