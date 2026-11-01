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24 Канал Новости Украины "Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА
1 ноября, 21:10
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"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

Анастасия Колесникова

В ночь на 2 ноября Россия продолжила террор против Украины с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

24 Канал сообщает, что на данный момент известно о угрозе с воздуха.

Где пролетают БПЛА?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

21:30, 01 ноября

Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Васильковки – в направлении Славгорода.

21:26, 01 ноября

БПЛА – в направлении Харькова/Малой Даниловки с севера.

21:16, 01 ноября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Брусилова в Житомирской области в западном направлении

21:00, 01 ноября

Враг нанес удары с помощью дронов по селу Васищево Харьковского района. 

В результате обстрела пострадали 18-летний молодой человек и женщины 48, 67, 33 и 71 лет.

Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома.
Повреждены два частных жилых дома. Локализован пожар в теплице площадью 20 квадратных метров.

20:57, 01 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с юга.

20:53, 01 ноября

БПЛА на востоке Черниговской области из Сумской области.

20:47, 01 ноября

БПЛА над Стрижавкой в Винницкой области с севера.

20:45, 01 ноября

Реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с запада.

20:44, 01 ноября

БПЛА над Калиновкой в Винницкой области с востока.

20:43, 01 ноября

БПЛА на Харьков с юга.

20:33, 01 ноября

БПЛА над Харьковом с севера.

20:31, 01 ноября

  • Реактивный БПЛА с запада Киевской области в Винницкую область.
  • БПЛА к югу от Погребища в Винницкой области, движется в северо-западном направлении.
20:21, 01 ноября

Реактивный БПЛА на востоке Киевской области, курс на запад.

20:20, 01 ноября

Реактивные БПЛА на севере Сумской области, направляются в Полтавскую область.

Реактивный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Винницкую область.

Реактивные БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, и к западу от города, курс на юг.