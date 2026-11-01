"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА

21:00, 01 ноября

Враг нанес удары с помощью дронов по селу Васищево Харьковского района.



В результате обстрела пострадали 18-летний молодой человек и женщины 48, 67, 33 и 71 лет.

Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома.

Повреждены два частных жилых дома. Локализован пожар в теплице площадью 20 квадратных метров.