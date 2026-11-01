"Шахеды" атакуют Украину: где пролетают российские БПЛА
В ночь на 2 ноября Россия продолжила террор против Украины с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
24 Канал сообщает, что на данный момент известно о угрозе с воздуха.
Где пролетают БПЛА?
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Васильковки – в направлении Славгорода. БПЛА – в направлении Харькова/Малой Даниловки с севера. Реактивный БПЛА пролетел мимо Брусилова в Житомирской области в западном направлении Враг нанес удары с помощью дронов по селу Васищево Харьковского района. Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с юга. БПЛА на востоке Черниговской области из Сумской области. БПЛА над Стрижавкой в Винницкой области с севера. Реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с запада. БПЛА над Калиновкой в Винницкой области с востока. БПЛА на Харьков с юга. БПЛА над Харьковом с севера. Реактивный БПЛА на востоке Киевской области, курс на запад. Реактивные БПЛА на севере Сумской области, направляются в Полтавскую область. Реактивный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Винницкую область. Реактивные БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, и к западу от города, курс на юг.
В результате обстрела пострадали 18-летний молодой человек и женщины 48, 67, 33 и 71 лет.
Повреждены два частных жилых дома. Локализован пожар в теплице площадью 20 квадратных метров.
Днепропетровская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Васильковки – в направлении Славгорода.
БПЛА – в направлении Харькова/Малой Даниловки с севера.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Брусилова в Житомирской области в западном направлении
Враг нанес удары с помощью дронов по селу Васищево Харьковского района.
Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Киева с юга.
БПЛА на востоке Черниговской области из Сумской области.
БПЛА над Стрижавкой в Винницкой области с севера.
Реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с запада.
БПЛА над Калиновкой в Винницкой области с востока.
БПЛА на Харьков с юга.
БПЛА над Харьковом с севера.
Реактивный БПЛА на востоке Киевской области, курс на запад.
Реактивные БПЛА на севере Сумской области, направляются в Полтавскую область.
Реактивный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Винницкую область.
Реактивные БПЛА на севере от Кривого Рога, курс на запад, и к западу от города, курс на юг.