В ночь на 22 ноября Россия продолжает терор Украины с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявлена воздушная тревога.

О направлении движения вражеских целей и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент об угрозе с воздуха.

Где пролетают вражеские БПЛА?

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте