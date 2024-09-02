Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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Атака "Шахедов" на Полтавскую область

Так, ночью 1 сентября россияне атаковали Полтавщину БпЛА.

ПВО отработала по вражеским целям. К счастью, никто не пострадал. Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области,

– сообщил Пронин.

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К слову, также ночью враг пытался поразить объекты в Киеве крылатыми ракетами с ТУ-95МС и ракетами KN-24/Искандер-М. Вместе с тем – добавился один ударный беспилотник. ПВО уничтожило более десятка крылатых ракет и около десятка – баллистических, также БпЛА.

Также в результате атаки "Шахедами" есть попадания в Харькове. Местные власти сообщили, что повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры. О пострадавших не сообщалось.