Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.
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Атака "Шахедів" на Полтавську область
Так, вночі 1 вересня росіяни атакували Полтавщину БпЛА.
ППО відпрацювала по ворожим цілям. На щастя, ніхто не постраждав. Уламками безпілотника було пошкоджено адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області,
– повідомив Пронін.
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До слова, також вночі ворог намагався вразити об'єкти у Києві крилатими ракетами з ТУ-95МС та ракетами KN-24/Іскандер-М. Разом з тим – додався один ударний безпілотник. ППО знищило понад десяток крилатих ракет та близько десятка – балістичних, також БпЛА.
Також внаслідок атаки "Шахедами" є влучання у Харкові. Місцева влада повідомила, що пошкодження приватного будинку, іншої цивільної інфраструктури. Про постраждалих не повідомлялося.