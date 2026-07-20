Что известно о российской атаке, куда движутся вражеские дроны и каким регионам грозит опасность – читайте в материале "24 Канала".
Куда летят российские "Шахеды"?
БПЛА над Сумами с севера. Запуски УАБ в Запорожье. Запуски УАБ в Днепропетровской области. Реактивный БПЛА в Татарбунарах. Реактивный БПЛА в южной части Одесской области из акватории Черного моря. Запуски УАБ в северо-восточном и северном направлениях Харьковской области. Запуски УАБ в Сумской области.22:44, 20 июля22:16, 20 июля21:56, 20 июля21:46, 20 июля21:42, 20 июля21:22, 20 июля21:17, 20 июля
БПЛА над Сумами с севера.
Запуски УАБ в Запорожье.
Запуски УАБ в Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА в Татарбунарах.
Реактивный БПЛА в южной части Одесской области из акватории Черного моря.
Запуски УАБ в северо-восточном и северном направлениях Харьковской области.
Запуски УАБ в Сумской области.