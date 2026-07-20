Что известно о российской атаке, куда движутся вражеские дроны и каким регионам грозит опасность – читайте в материале "24 Канала".

Куда летят российские "Шахеды"?

22:44, 20 июля

БПЛА над Сумами с севера.

22:16, 20 июля

Запуски УАБ в Запорожье.

21:56, 20 июля

Запуски УАБ в Днепропетровской области.

21:46, 20 июля

Реактивный БПЛА в Татарбунарах.

21:42, 20 июля

Реактивный БПЛА в южной части Одесской области из акватории Черного моря.

21:22, 20 июля

Запуски УАБ в северо-восточном и северном направлениях Харьковской области.

21:17, 20 июля

Запуски УАБ в Сумской области.