Що відомо про російську атаку, де рухаються ворожі дрони та для яких областей є небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Де летять російські "Шахеди"?
БпЛА на Суми з півночі. Пуски КАБ на Запоріжжі. Пуски КАБ на Дніпропетровщину. Реактивний БпЛА на Татарбунари. Реактивний БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря. Пуски КАБ на північний схід та північ Харківщини. Пуски КАБ на Сумщину.22:44, 20 липня22:16, 20 липня21:56, 20 липня21:46, 20 липня21:42, 20 липня21:22, 20 липня21:17, 20 липня
БпЛА на Суми з півночі.
Пуски КАБ на Запоріжжі.
Пуски КАБ на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Татарбунари.
Реактивний БпЛА на південь Одещини з акваторії Чорного моря.
Пуски КАБ на північний схід та північ Харківщини.
Пуски КАБ на Сумщину.