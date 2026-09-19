Россия все чаще проводит атаки на Украину с помощью реактивных дронов, которые могут развивать скорость до 500 километров в час и летать на высоте до 8 километров.
Где пролетают российские беспилотники?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Киевская область – реактивный БПЛА, следующий в направлении Вишневого/Киева с запада. Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный. Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, пролетел мимо Юрьевки курсом на северо-запад. Реактивный БПЛА, приближающийся к Кропивницкому с востока. Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области – в юго-западном направлении Реактивный БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении Киевской области.
Киевская область – реактивный БПЛА, следующий в направлении Вишневого/Киева с запада.
Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.
Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, пролетел мимо Юрьевки курсом на северо-запад.
Реактивный БПЛА, приближающийся к Кропивницкому с востока.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области – в юго-западном направлении
Реактивный БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении Киевской области.