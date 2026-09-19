Россия все чаще проводит атаки на Украину с помощью реактивных дронов, которые могут развивать скорость до 500 километров в час и летать на высоте до 8 километров.

Где пролетают российские беспилотники?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:01, 19 сентября

Киевская область – реактивный БПЛА, следующий в направлении Вишневого/Киева с запада.

19:44, 19 сентября

Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.

19:43, 19 сентября

Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, пролетел мимо Юрьевки курсом на северо-запад.

19:42, 19 сентября

Реактивный БПЛА, приближающийся к Кропивницкому с востока.

19:06, 19 сентября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области – в юго-западном направлении

18:53, 19 сентября

Реактивный БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении Киевской области.