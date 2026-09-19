Атака "Шахедов" на Украину продолжается: тревога звучит в Киеве

В ночь на 20 сентября оккупанты атакуют украинские города ударными дронами. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Россия все чаще проводит атаки на Украину с помощью реактивных дронов, которые могут развивать скорость до 500 километров в час и летать на высоте до 8 километров.

Где пролетают российские беспилотники?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте