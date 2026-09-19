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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедов" на Украину продолжается: тревога звучит в Киеве
19 сентября, 20:02
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Атака "Шахедов" на Украину продолжается: тревога звучит в Киеве

Анастасия Колесникова

В ночь на 20 сентября оккупанты атакуют украинские города ударными дронами. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Россия все чаще проводит атаки на Украину с помощью реактивных дронов, которые могут развивать скорость до 500 километров в час и летать на высоте до 8 километров.

Где пролетают российские беспилотники?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

 

20:16, 19 сентября

Киевская область – реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Вышгорода/Киева с севера.

20:08, 19 сентября

Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем движется в направлении Житомирской области.

20:06, 19 сентября

Реактивный БПЛА в Кировоградской области, направляется к Знаменке.

20:02, 19 сентября

Реактивные БПЛА в районе населенного пункта Гончаровское (Черниговская область) направляются в сторону Киевской области.

20:01, 19 сентября

Киевская область – реактивный БПЛА, следующий в направлении Вишневого/Киева с запада.

19:44, 19 сентября

Реактивные БПЛА в Черниговской области, в районе Добрянки, курс юго-западный.

19:43, 19 сентября

Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, пролетел мимо Юрьевки курсом на северо-запад.

19:42, 19 сентября

Реактивный БПЛА, приближающийся к Кропивницкому с востока.

19:06, 19 сентября

Реактивный БПЛА пролетел мимо Красятичей в Киевской области – в юго-западном направлении

18:53, 19 сентября

Реактивный БПЛА в Черниговской области пролетел мимо Славутича в направлении Киевской области.

 