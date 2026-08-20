Об этом сообщают Воздушные силы. 24 Канал расскажет, в каких регионах сохраняется опасность вражеского удара.

Что известно о движении "Шахедов"

22:07, 20 августа

Запорожье – БПЛА в направлении города.

21:39, 20 августа

  • Группа БПЛА на западе Днепропетровской области – курс северо-западный.

  • БПЛА на севере Сумской области – курс на Черниговскую область.

  • Реактивный БПЛА на севере Киевской области – южный курс.

21:30, 20 августа

Реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича, направляются в Киевскую область.

21:19, 20 августа

Днепропетровская область: БПЛА в направлении Каменского с севера.