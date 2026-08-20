Об этом сообщают Воздушные силы. 24 Канал расскажет, в каких регионах сохраняется опасность вражеского удара.
Что известно о движении "Шахедов"
Запорожье – БПЛА в направлении города. Группа БПЛА на западе Днепропетровской области – курс северо-западный. БПЛА на севере Сумской области – курс на Черниговскую область. Реактивный БПЛА на севере Киевской области – южный курс. Реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича, направляются в Киевскую область. Днепропетровская область: БПЛА в направлении Каменского с севера.22:07, 20 августа21:39, 20 августа21:30, 20 августа21:19, 20 августа
Запорожье – БПЛА в направлении города.
Группа БПЛА на западе Днепропетровской области – курс северо-западный.
БПЛА на севере Сумской области – курс на Черниговскую область.
Реактивный БПЛА на севере Киевской области – южный курс.
Реактивные БПЛА в Черниговской области, мимо Славутича, направляются в Киевскую область.
Днепропетровская область: БПЛА в направлении Каменского с севера.
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