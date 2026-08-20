Про це повідомляють Повітряні сили. 24 Канал розповість в яких регіонах зберігається небезпека ворожого удару.
Що відомо про рух "Шахедів"
Запоріжжя – БпЛА в напрямку міста. Група БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс північно-західний. БпЛА на півночі Сумщини – курс на Чернігівщину. Реактивний БпЛА на півночі Київщини – південним курсом. Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич, курсом на Київщину. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кам'янського з півночі.22:07, 20 серпня21:39, 20 серпня21:30, 20 серпня21:19, 20 серпня
Запоріжжя – БпЛА в напрямку міста.
Група БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс північно-західний.
БпЛА на півночі Сумщини – курс на Чернігівщину.
Реактивний БпЛА на півночі Київщини – південним курсом.
Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич, курсом на Київщину.
Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кам'янського з півночі.
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