Про це повідомляють Повітряні сили. 24 Канал розповість в яких регіонах зберігається небезпека ворожого удару.

Що відомо про рух "Шахедів"

22:07, 20 серпня

Запоріжжя – БпЛА в напрямку міста.

21:39, 20 серпня

  • Група БпЛА на заході Дніпропетровщини – курс північно-західний.

  • БпЛА на півночі Сумщини – курс на Чернігівщину.

  • Реактивний БпЛА на півночі Київщини – південним курсом.

21:30, 20 серпня

Реактивні БпЛА на Чернігівщині, повз Славутич, курсом на Київщину.

21:19, 20 серпня

Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кам'янського з півночі.

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