"Шахеды" ударили по Киевщине: в ОВА рассказали о последствиях
- В ночь на 21 марта Киевскую область атаковали дроны "Шахеды", но пострадавших нет, и критическая инфраструктура не повреждена.
- Зафиксированы повреждения частных домов и автомобилей в Броварском, Обуховском, Фастовском и Бориспольском районах.
В ночь на 21 марта Украину снова атаковали дроны. В частности, силы ПВО работали на Киевщине, есть сбитые вражеские цели.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
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"Шахэды" атаковали Киевскую область
Так, отмечается, что в результате российской атаки "Шахедами" пострадавших на Киевщине нет. Так же не зафиксировано и попаданий в объекты критической инфраструктуры.
Однако в Броварском районе повреждены два частных дома и автомобиль. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и повреждены крыши. В Обуховском район повреждения получили автомобиль и гаражное помещение. В Фастовском районе – хозяйственные постройки и металлический навес, а в Бориспольском – частный дом.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
Последствия атаки на Киевскую область / фото Нацполиции
Дроны атаковали Киевскую область / фото Нацполиции
Кстати, этой ночью Россия запустила 214 дронов по Украине. Украинские военные сбили 114 из них, еще 81 – локально потеряны. В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области