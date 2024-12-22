Украина находится под атакой "Шахедов": тревога уже в Киевской области

Россияне продолжают атаковать мирные города Украины с помощью ударных БПЛА в течение 22 декабря. Из-за этого в некоторых областях объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где сейчас вражеские дроны

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