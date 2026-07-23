"Шахеды" вновь разлетались над Украиной: где существует угроза
Вечером 23 июля оккупанты запустили нову волну ударных беспилотников по Украине. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.
К слову, российские войска начали применять новую тактику воздушных атак. Украинские военные впервые зафиксировали, что ударный дрон "Молния" управлялся через другой беспилотник – "Герберу", которая выполняла роль ретранслятора.
Где существует угроза со стороны "Шахедов"?
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
В Сумах раздались взрывы. Реактивный БПЛА из Киевской области – курсом на Житомирскую область (Народичи). БПЛА из Сумской области на север Полтавской области, в направлении Лохвицы и Чернухи. Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Олишевки в юго-западном направлении. БПЛА на севере Киевской области – курсом на Иванков, Красятичи. Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища. БПЛА на юге Черкасской области, курс на Калинополь. Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс – юго-западный.
В Сумах раздались взрывы.
Реактивный БПЛА из Киевской области – курсом на Житомирскую область (Народичи).
БПЛА из Сумской области на север Полтавской области, в направлении Лохвицы и Чернухи.
Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Олишевки в юго-западном направлении.
БПЛА на севере Киевской области – курсом на Иванков, Красятичи.
Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.
БПЛА на юге Черкасской области, курс на Калинополь.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс – юго-западный.