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24 Канал Новости Украины "Шахеды" вновь разлетались над Украиной: где существует угроза
23 июля, 18:58
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"Шахеды" вновь разлетались над Украиной: где существует угроза

Анастасия Колесникова

Вечером 23 июля оккупанты запустили нову волну ударных беспилотников по Украине. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

К слову, российские войска начали применять новую тактику воздушных атак. Украинские военные впервые зафиксировали, что ударный дрон "Молния" управлялся через другой беспилотник – "Герберу", которая выполняла роль ретранслятора.

Где существует угроза со стороны "Шахедов"?

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

 

19:33, 23 июля

В Сумах раздались взрывы.

19:30, 23 июля

Реактивный БПЛА из Киевской области – курсом на Житомирскую область (Народичи).

19:28, 23 июля

БПЛА из Сумской области на север Полтавской области, в направлении Лохвицы и Чернухи.

19:14, 23 июля

Черниговская область: реактивные БПЛА пролетели мимо Олишевки в юго-западном направлении.

19:09, 23 июля

БПЛА на севере Киевской области – курсом на Иванков, Красятичи.

19:01, 23 июля

Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.

18:50, 23 июля

БПЛА на юге Черкасской области, курс на Калинополь.

18:46, 23 июля

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс – юго-западный.

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