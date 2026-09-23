В Одесской области россияне атаковали порт: погиб капитан иностранного судна

В Одесской области россияне провели атаку на портовую и гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибший.

О последствиях ночной атаки оккупантов на Одесскую область рассказал глава ОГА Олег Кипер.

Что известно об атаке на Одесскую область?

По словам чиновника, враг поразил грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. В результате попадания возник пожар.

К сожалению, в результате российского удара погиб капитан судна, гражданин Украины. Остальные члены экипажа были эвакуированы. В настоящее время пожар ликвидирован.

Также дважды подряд оккупанты нанесли удары по складским помещениям для хранения медикаментов, бытовых товаров и продуктов питания. Ликвидация пожара длилась несколько часов.

В ГСЧС уточнили, что ликвидацию пожара усложняли повторные воздушные тревоги, особенности здания и большое количество продукции внутри.

Последствия удара по Одесщине / Фото ОВА

К слову, утром Россия нанесла удар по торговому центру в Одесском районе. К тушению пожара присоединились более 60 пожарных из Одесщины и Николаевщины. Обошлось без травмированных.

Напомним, что утром враг атаковал Киев реактивными беспилотниками. Власти сообщили о попадании в минимум две АЗС, склады, а также бизнес-центр.