Про наслідки нічної атаки окупантів на Одещину розповів глава ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Одещину?

За словами чиновника, ворог поцілив у вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда. Внаслідок влучання виникла пожежа.

На жаль, російський удар вбив капітана судна, громадянина України. Решту екіпажу евакуювали. Наразі пожежа ліквідовано.

Також двічі поспіль окупанти завдали ударів по складських приміщеннях для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Гасіння масштабної пожежі тривала кілька годин.

У ДСНС уточнили, що ліквідацію пожежі ускладнювали повторні повітряні тривоги, особливості будівлі та велика кількість продукції всередині.

Наслідки удару по Одещині / Фото ОВА

До слова, уранці Росія завдала удару по торговельному центру в Одеському районі. До гасіння пожежі долучилися понад 60 вогнеборців з Одещини та Миколаївщини. Обійшлося без травмованих.

Нагадаємо, що вранці ворог атакував Київ реактивними безпілотниками. Влада повідомила про влучання у щонайменше дві АЗС, склади, а також бізнес-центр.