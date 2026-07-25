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Где двигаются враждебные БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:50, 25 июля

БпЛА курсом на Вилково из Черного моря.

21:49, 25 июля

Ударные БПЛА в Сумской области южным курсом в направлении Полтавщины.

21:14, 25 июля

БПЛА на западе Черниговщины курсом на Киевщину.

21:05, 25 июля

Повторные пуски КАБов в Запорожье и г. Запорожье.

20:58, 25 июля

Пуска КАБ на г. Запорожье.

20:43, 25 июля

Пуски КАБ в Харьковской области.

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