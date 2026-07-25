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Де рухаються ворожі БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
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БпЛА курсом на Вилкове з Чорного моря. Ударні БпЛА на Сумщині південним курсом у напрямку Полтавщини. БпЛА на заході Чернігівщини курсом на Київщину. Повторні пуски КАБів на Запоріжжі та м. Запоріжжя. Пуски КАБ на м. Запоріжжя. Пуски КАБ на Харківщині.21:50, 25 липня21:49, 25 липня21:14, 25 липня21:05, 25 липня20:58, 25 липня20:43, 25 липня
БпЛА курсом на Вилкове з Чорного моря.
Ударні БпЛА на Сумщині південним курсом у напрямку Полтавщини.
БпЛА на заході Чернігівщини курсом на Київщину.
Повторні пуски КАБів на Запоріжжі та м. Запоріжжя.
Пуски КАБ на м. Запоріжжя.
Пуски КАБ на Харківщині.