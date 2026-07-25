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Де рухаються ворожі БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:50, 25 липня

БпЛА курсом на Вилкове з Чорного моря.

21:49, 25 липня

Ударні БпЛА на Сумщині південним курсом у напрямку Полтавщини.

21:14, 25 липня

БпЛА на заході Чернігівщини курсом на Київщину.

21:05, 25 липня

Повторні пуски КАБів на Запоріжжі та м. Запоріжжя.

20:58, 25 липня

Пуски КАБ на м. Запоріжжя.

20:43, 25 липня

Пуски КАБ на Харківщині.