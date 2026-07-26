Днем враг продолжал удары по гражданским объектам. Так, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове, убив двух человек.
Где пролетают вражеские дроны?
В каких регионах объявили тревогу: смотрите на карте
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БпЛА на Сумы с севера. КАБы в Запорожской области. БпЛА на Запорожье с юга. Реактивный БПЛА на Чернигов с запада. В Чернигове зафиксировано падение обломков БПЛА на проезжую часть по улице Пограничников. В результате падения возник пожар В Сумах раздался взрыв. Реактивный БПЛА курсом на Николаев с юга. Реактивный БПЛА курсом на Чернигов. Черниговщина: реактивные БпЛА мимо Любеча южным курсом.
БпЛА на Сумы с севера.
КАБы в Запорожской области.
БпЛА на Запорожье с юга.
Реактивный БПЛА на Чернигов с запада.
В Чернигове зафиксировано падение обломков БПЛА на проезжую часть по улице Пограничников. В результате падения возник пожар
В Сумах раздался взрыв.
Реактивный БПЛА курсом на Николаев с юга.
Реактивный БПЛА курсом на Чернигов.
Черниговщина: реактивные БпЛА мимо Любеча южным курсом.