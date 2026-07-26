Днем враг продолжал удары по гражданским объектам. Так, российский беспилотник попал в супермаркет АТБ в Чернигове, убив двух человек.

Где пролетают вражеские дроны?

В каких регионах объявили тревогу: смотрите на карте

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21:58, 26 июля

БпЛА на Сумы с севера.

21:51, 26 июля

КАБы в Запорожской области.

21:46, 26 июля

БпЛА на Запорожье с юга.

21:41, 26 июля

Реактивный БПЛА на Чернигов с запада.

21:41, 26 июля

21:36, 26 июля

В Чернигове зафиксировано падение обломков БПЛА на проезжую часть по улице Пограничников. В результате падения возник пожар

21:34, 26 июля

В Сумах раздался взрыв.

21:32, 26 июля

21:31, 26 июля

  • КАБ на север Харьковщины.
  • КАБы в Донецкой области, курс на восток Днепропетровщины.
21:22, 26 июля

Реактивный БПЛА курсом на Николаев с юга.

21:18, 26 июля

Реактивный БПЛА курсом на Чернигов.

21:12, 26 июля

Черниговщина: реактивные БпЛА мимо Любеча южным курсом.