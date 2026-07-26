Вдень ворог продовжував удари по цивільних об'єктах. Так, російський безпілотник влучив у супермаркет АТБ у Чернігові, вбивши двох людей.
Де пролітають ворожі дрони?
У яких регіонах оголосили тривогу: дивіться на карті
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21:46, 26 липня
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
21:41, 26 липня
Реактивний БпЛА на Чернігів із заходу.
21:41, 26 липня
Реактивний БпЛА в напрямку Дніпра з півдня.
21:36, 26 липня
У Чернігові зафіксовано падіння уламків БпЛА на проїжджу частину по вулиці Прикордонників. Внаслідок падіння виникла пожежа
21:34, 26 липня
У Сумах пролунав вибух.
21:32, 26 липня
БпЛА на Суми з півночі.
21:31, 26 липня
- КАБи на північ Харківщини.
- КАБи на Донеччині, курс на схід Дніпропетровщини.
21:22, 26 липня
Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.
21:18, 26 липня
Реактивний БпЛА курсом на Чернігів.
21:12, 26 липня
Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Любеч південним курсом.