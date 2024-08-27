По меньшей мере шесть "Шахедов": российские дроны снова залетали на территорию Беларуси

Ночью 27 августа по меньшей мере 6 российских "Шахедов" залетели в Беларусь из Украины. Авиация Военно-воздушных сил Беларуси была в воздухе всю ночь.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Российские "Шахеды" залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины.

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"Шахеды" пересекли границы Беларуси

Первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие мероприятия были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55,

– говорится в сообщении.

Военно-воздушные силы Беларуси находились в небе всю ночь.

"Истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся обратно только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо", – добавили в мониторинговой группе.

Воздушные силы подтвердили траекторию дронов

То, что "Шахед" залетал в Беларусь подтвердил командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук.

"Десять вражеских беспилотников локально засечены (предположительно упали) на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины", – говорится в сообщении.